Hem doyurucu, hem lezzetli, hem sulu sulu bir karpuza özellikle sıcak yaz günlerinde kim hayır diyebilir ki... Karpuz, gerek kendisi gerek çekirdekleriyle yanı başımızda duran ancak faydalarını tam olarak bilmediğimiz meyvelerden biri. Karpuz çekirdeklerinin ayıklanmaması gerektiğini, vücudumuz için tahmin edemediğimiz faydalarının olduğunu söylendiğini hepimiz duymuşuzdur. Gelin, Karpuz Çekirdeği Neye İyi Gelir sorusunun cevabını ve Karpuz Çekirdeği Faydaları konusunu hep birlikte inceleyelim...

Karpuz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Karpuz Çekirdeği Faydaları şöyle sıralanabilir:

Karpuz çekirdeği her şeyden önce Protein açısından çok zengindir. Özellikle sporcular kapuz çekirdeği tükettiği zaman protein tozlarına ihtiyaç duymazlar.

Karpuz Çekirdeği Faydalarından bir diğeri de karpuz çekirdeğinin Magnezyum deposu olmasıdır. Magnezyum zengini karpuz çekirdekleri kan basıncını ve kan şekerini düzenlemesine yardımcı olur.

Karpuz çekirdeği aynı zamanda vücudumuz için çok gerekli olan fosfor, demir, potasyum, sodyum, bakır, manganez ve çinko gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir.

Tüm bunların yanında Omega-6 Omega-3 değerleri de çok fazla olan karpuz çekirdeği cilt bakımı için gerekli olan mineralleri elde etmemizi sağlar.

B vitamini eksikliği olanlar buraya dikkat! Karpuz çekirdeği B vitamini açısından da bulunmaz bir kaynaktır.

Karpuzun lifli yapısı hemen hepimizin bildiği bir gerçek. Karpuz çekirdekleri bu yüzden bağırsak durgunluğunun giderilmesine yarım eder, bağırsakları çalıştırır ve midemizin daha kolay sindirim yapmasına yardım eder. Karpuz çekirdekleri kabızlık için bire birdir.

Karpuz Çekirdeği Yararları bunlarla da bitmiyor. Çok yüksek Antioksidan özelliği de bulunan Karpuz Çekirdeği Yararları açısından en önemli konulardan biri de karpuz çekirdeğinin idrar söktürücü özelliğinin bulunmasıdır.

Karpuz Çekirdeği Yararlarından bir diğer de kötü kolesterolün en büyük düşmanlarından biri olmasıdır. Karpuz çekirdekleri bağışıklığın güçlendirilmesine yardım eder.

Haşlanmış Karpuz Çekirdeği Yemenin Faydaları da azımsanacak gibi değildir. Haşlanmış Karpuz Çekirdeği Yemenin Faydaları deyince ilk akla gelen karpuzun kan basıncını dengelemesidir. Karpuz Çekirdeği İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça önerilir çünkü karpuz çekirdeğinin içinde bulunan “cucurbocitrin” adlı madde kan basıncını düşürür, böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder.

Peki, faydaları ile bu kadar etkili olan karpuz çekirdeğini bolca tükettiğimizde hepimizin aklına aynı soru gelir. Bu kadar çok tüketilen Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı?

Karpuz çekirdeğinin bilinen ve tehlikeli kabul edilen büyük bir kararı bulunmuyor. Ancak bildiğiniz gibi ne kadar faydalı olursa olsun bir şeyi gereğinden fazla tükettiğimizde bazı zararları olabilir. Karpuz Çekirdeği Zararları ile ilgili illaki bir şey duymak isteyenler için de karpuz çekirdeğinin gereğinden fazla tüketilmesi durumunda sindirim esnasında zorluk yaratabileceği, belki bazı sindirim problemi olanlar için apandisit tıkanıklığına neden olabileceği söylenebilir.