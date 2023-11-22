Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kara (Siyah) Üzümün Faydaları Neler ve Ne İşe Yarar? Kara Üzüm Nedir, Neye İyi Gelir?

        Kara (siyah) üzümün faydaları neler ve ne işe yarar? Kara üzüm nedir, neye iyi gelir?

        Kara üzüm, hem lezzetli bir atıştırmalık hem de sağlık için birçok fayda sunan bir meyvedir. Kara üzüm nedir, neye iyi gelir? İşte cevabı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kara (siyah) üzümün faydaları neler ve ne işe yarar?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kara üzüm, hem taze olarak tüketilen bir meyve hem de pek çok besleyici bileşeni içeren sağlıklı bir atıştırmalıktır. Peki; kara üzümün faydaları neler ve ne işe yarar? Tüm bilgileri sizin için derledik…

        Kara Üzümün Faydaları

        • Kara üzüm, vücuttaki serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir, bu da hücreleri korur ve yaşlanmayı yavaşlatır.
        • Kara üzüm, kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkileyebilen flavonoidler ve polifenoller içerir.
        • İçerdiği vitamin ve minerallerle kara üzüm, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırabilir.
        • Antioksidan özellikleri sayesinde, kara üzüm cildin sağlığını iyileştirebilir ve gençleştirebilir.

        Siyah Üzümün Yararları

        REKLAM
        • Siyah üzüm, içerdiği fitokimyasallar sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterebilir.
        • Siyah üzüm, kan şekerini düzenleyebilen ve insülin hassasiyetini artırabilen doğal bileşenleri içerir.
        • Lif açısından zengin olması nedeniyle, siyah üzüm sindirim sistemini düzenleyebilir ve kabızlığı önleyebilir.

        Kara Üzüm Çekirdeği Faydaları

        • Kara üzüm çekirdeği, vücudu serbest radikallerden arındırabilen ve iltihaplanmayı azaltabilen bileşenler içerir.
        • İçerdiği flavonoidler, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir.
        • Kara üzüm çekirdeği, sağlıklı kolesterol seviyelerini koruyarak kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir.

        Kara Üzüm Pekmezi Faydaları

        • Kara üzüm pekmezi, demir açısından zengindir ve bu nedenle anemi riskini azaltabilir.
        • Doğal şeker içeren kara üzüm pekmezi, enerji seviyelerini artırabilir ve yorgunluğu azaltabilir.
        • Kara üzüm pekmezi, içerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini destekleyebilir.

        Kuru Kara Üzümün Faydaları

        Fosfor ve Kalsiyum Kaynağı: Kuru kara üzüm, kemik sağlığı için önemli olan fosfor ve kalsiyum içerir.

        REKLAM

        Enerjiyi Artırma: İçerdiği doğal şekerler, kuru kara üzümü enerji verici bir atıştırmalık yapar.

        Sindirim Sistemini Düzenleme: Lif içeriği sayesinde, kuru kara üzüm sindirim sistemini düzenleyebilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir.

        Kara Üzüm Neye İyi Gelir?

        Anemi Tedavisi: Yüksek demir içeriği nedeniyle, kara üzüm anemi tedavisine yardımcı olabilir.

        Kabızlık Sorunlarına Karşı: Lif içeriği sayesinde, kara üzüm bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorunlarına karşı etkili olabilir.

        Stres ve Yorgunluğa Karşı: İçerdiği doğal şekerler ve vitaminler, kara üzümü enerji verici bir anti-stres besini yapar.

        Kara üzüm, farklı türleri ve formlarıyla sağlık için çeşitli faydalar sunar. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya özel durum söz konusu olduğunda, uzman bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

        Karadutun faydaları neler ve ne işe yarar?
        Karadutun faydaları neler ve ne işe yarar?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa