Karneler ne zaman alınacak? Karneler nasıl verilecek? soruları, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana okullar kapatılmıştı ve eğitim EBA üzerinden uzaktan eğitim olarak devam etmişti. Alınan karar doğrultusunda, Eylül ayına kadar okulların açılmamasına karar verildi. Şimdi gözler karnelerin ne zaman ve nasıl verileceğinde.
KARNELER NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?
Normal şartlarda okullar 19 Haziran'da sona erecek ve öğrenciler karne heyecanı yaşayacaktı.
Ancak MEB'den yapılan açıklamaya göre, "İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak.
22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.
Liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek."
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