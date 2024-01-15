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        Haberler Gündem Karne notu takdir teşekkür hesaplama: 2024 ilkokul, ortaokul ve lise Takdir-Teşekkür Belgesi nasıl, kaç puanla alınır?

        Karne notu hesaplama: Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla, nasıl alınır?

        Karne notu hesaplama ile takdir teşekkür belgesi alma notları araştırılıyor. 19 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla birinci dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. Sömestr öncesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul üzerinden takdir teşekkür hesaplaması yapabilecekler. İşte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne not ortalaması hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:30
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        • 1

          Yarıyıl tatiline artık sayılı günler kaldı. Birinci dönemin son haftasına girilmesiyle beraber karne not ortalaması hesaplama ekranı gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri not ortalamalarına göre takdir ve teşekkür almaya hak kazanacaklar. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır, kaç puanla takdir belgesi alınır? İşte 2023-2024 karne notu hesaplama hakkında bilgiler...

        • 2

          E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

          E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

          Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

          Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

          Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

          Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

          Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        • 4

          TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

          E-OKUL (NOT ORTALAMASI HESAPLAMA) İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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