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Karne notu ortalama hesaplama: MEB İlkokul, Ortaokul ve Lise 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama

Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? 2023 takdir ve teşekkür belgesi hesaplama

Birinci dönemin son günlerine girilmişken karne notu hesaplama gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesinin nasıl hesaplanacağını sorgulamaya başladılar. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama ile ilgili detaylar...

Giriş: 16.01.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Okullar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür belgesi hesaplamayı sorguluyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul ile 2022-2023 takdir ve teşekkür hesaplama

  • E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır.

  • E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

    E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

    Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

  • TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

    E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ (NOT ORTALAMASI VE KARNE NOTLARI)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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