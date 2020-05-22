Karma ciltler için doğal nemlendirici tarifleri

Karma ciltlerin bakımı zordur. Çünkü çene, alın ve burun kısmı yağlı; diğer kısımlar ise kurudur. Onun için doğal dengesini koruyacak şekilde bakım yapılması sağlanmalıdır. Bazı bakım ürünleri veya nemlendiriciler karma ciltler için hazır halde bulunur. Bu ürünleri kullanmak da mümkündür.
Ayrıca; kendiniz evde bazı nemlendiriciler yapabilirsiniz. Bunun için bazı yağlardan faydalanabilirsiniz.
Karma Cilt Doğal Nemlendirici Tarifleri
İki çay kaşığı lanolin yağını benmari şeklinde bir kabın içerisinde ısıtın. Başka bir kapta altı tatlı kaşığı gül suyu ısıtılarak ikisi karıştırılır. Susam yağına da aynı işlem uygulanır ve hepsi karıştırılır. Tüm karışım bir cam kavanoza boşaltılarak dolaba kaldırılır. Bu karışım günlük olarak iki ay boyunca uygulanır. Sonrasında; yenisi tekrar aynı yöntemle yapılarak devam edilir.
Bir yumurtanın akını ayırarak bir kapta çırpın. İçine bir tatlı kaşığı bal ile bir çay kaşığı badem yağını ekleyerek karıştırın. Kıvamını bulduktan sonra yüzünüze uygulayın ve 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın.
Bir çay bardağı içme suyunu ılıtın; dört tatlı kaşığı lanolin, bir tatlı kaşığı gliserin, bir tatlı kaşığı bal, iki tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir kaç damla parfümü benmari şeklinde ısıtın. Ilıtılan su ile karıştırın. Soğuması için iyice karıştırılır ve bir cam kavanoz içine boşaltılır. Dolaba kaldırılır ve günlük kullanım için arada uygulanır.
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