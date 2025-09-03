Bir dönemin en ünlü Victoria's Secret modellerinden olan Karlie Kloss, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayıyor. Mart ayında üçüncü bebeğini beklediğini açıklayan 33 yaşındaki ABD'li model, büyüyen karnıyla verdiği pozları, sosyal medyada; "Kızımı bekliyorum" notuyla paylaştı.

Arkadaşları Paris Hilton ve Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni, Karlie Kloss'un hamilelik fotoğraflarına kalplerle karşılık verirken; model Christy Turlington, bebek için; "Moda haftasını bekliyor" yorumunu yaptı.

Karlie Kloss, göbeğinin henüz yeni çıkmaya başladığı ilk günlerden, oğlunun karnını öptüğü tatlı bir fotoğrafa kadar farklı büyüme aşamalarından fotoğraflarını gösterdi.

Karlie Kloss'un 40 yaşındaki eşi Joshua Kushner ile birlikteliğinden 4 yaşında Levi ve 2 yaşında Elijah adında iki oğlu var.

Ünlü modelin 19 yaşında olduğu zamandan bu yana birbirlerini tanıyan Karlie Kloss ve Joshua Kushner, 2018'de evlendi, ilk çocuklarını üç yıl sonra kucaklarına aldı.

Karlie Kloss, mayıs ayında verdiği bir röportajda, Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan eşi Joshua Kushner'dan 'en büyük destekçisi' olarak bahsetti.