Mutlaka kış lastiği takın

Dört mevsim lastiği olarak adlandırılan, araçlarımızda standart olarak gelen lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafesiniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalar için dizayn edilmiştir ve hava soğudukça tutunma performansı artar, fren mesafenizi ciddi oranda azaltır.

Lastik taktırmak için uzman desteği alınmalı. Çünkü lastik takıldıktan sonra yapılacak rot ayarı ve balans ayarı da önemlidir.