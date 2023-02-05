SİSLİ HAVADA SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
Kara kış; kar, buz, yağış ve sisle özdeşleşmiş gibidir. Sisli havalar, sürücüler için en zorlu hava koşullarını oluşturur. Mecbur kalınmadıkça da sisli havalarda trafiğe çıkılması önerilmez. Ancak o zorunlu durumlarda sisli havada sürüş teknikleri konusunda size yardımcı olabilecek birkaç ipucu şöyle:
- Genellikle sisli havalarda zeminde buzlanma da görülür. Bu nedenle takip mesafesi uzatılmalıdır.
- Sürüş esnasında diğer sürücülerin reflekslerine güvenmeyin. Sürüş mesafesini epeyce uzatın ve yol çizgilerini referans alın.
- Sis farlarını yakın.
- Yaşadığınız bölgede sis görülüyorsa kışa girmeden farlarınızı temizletin ve gerekli bakımları yaptırın. Far ayarı kontrolü yaptırın.
- Hareket halindeyken dörtlüleri yakmayın. Bu, diğer sürücülerin sizin durduğunuzu ya da durmak üzere olduğunuzu düşünmesine neden olabilir.
- Şerit değiştirmekten kaçının.