Karla kaplı yolda tavşanların kavgası kamerada!

İHA

Kastamonu’nun Azdavay ilçe girişinde araçtaki bir vatandaşın kamerasına iki tavşanın kavgası yansıdı.

Karlı kaplı yolda -15 derecede kavga eden tavşanlar, uzun süre aracın önünden çekilmedi.

Tavşanların kavgasında vatandaşların konuşması da gülümsetti. Araçta iki kişi oldukları düşünülen cep telefonu kaydında tavşanların kavgasına karı-koca ya da arazi kavgası şeklinde yorumlar yaptıkları duyuldu.

Vatandaşlar videoyu kaydederken "-15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz. Baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız. Kesin karı-koca ya da arazi anlaşmazlığı kavgasıdır" dedi.

Ayrıca vatandaşların "Dünya malı dünyada kalır" diyerek, birbirlerine "Ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı" dedikleri duyuldu.