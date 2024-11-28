Karla kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki geyikler görüntülendi
Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanındaki geyikler görüntülendi
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Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012'de Sıklık Tabiat Parkı'na kurulan toplam 45 hektar büyüklüğündeki iki bölümden oluşan fauna alanı kızıl geyik, karaca, alageyik, yaban keçisi gibi hayvanların yakından görülmesine olanak sağlıyor.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yönetilen fauna alanı 25 kızıl geyik, 6 alageyik, 15 yaban keçisi, 6 karaca ve 3 yaban tavşanı olmak üzere toplam 55 yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.
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Etrafı yüksek tel örgülerle çevrili alan, hayvanların doğal ortamlarında güvenli şekilde yaşamasına imkanı sağlıyor.
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Bölgedeki iki gözlem kulesinden hayvanların izlenebildiği fauna alanı, bilim insanlarının yaban hayatına yönelik çalışmalarına da katkı sunuyor.
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Öte yandan, bölgede yaralı halde bulunan kızıl geyik, karaca ve yaban keçileri de tedavinin ardından fauna alanında rehabilite edilerek doğal yaşam alanına bırakılıyor.
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Yılın her mevsimi farklı güzelliğe bürünen ormanlık alan, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
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Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de zorlu kış aylarında alandaki hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor.
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Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mert Günhan, kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.
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Sıklık Tabiat Parkı'nda yer alan fauna alanındaki yaban hayvanlarını da ihmal etmediklerini belirten Günhan, "Burada geyik, karaca, yaban keçisi gibi hayvanlar var. Zorlu kış günlerinde onların beslenmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.
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