Karla kaplanan Murat Kanyonu drone ile görüntülendi
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğa tutkunlarını ağırlıyor
- 1
Ağrı'nın Diyadin ilçe merkezinin batı kısmında yer alan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyon, şelaleleri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
- 2
Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
- 3
Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan kilometrelerce uzunluğa sahip olan kanyon, kışın da karla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
-
- 4
Doğa tutkunları kanyon çevresinde zaman geçirip fotoğraf çekti.
- 5
Karla kaplı görüntüsüyle güzel manzara sunan Murat Kanyonu, drone ile görüntüledi.
- 6
Doğa tutkunu Emel Turgut, Bursa'dan geldiğini ve kanyonu çok beğendiklerini söyledi.
-
- 7
Bölgenin doğal güzelliklerini gezdiklerini belirten Turgut, "Burayı çok sevdik. Her taraf kar altında ve fotoğraflarımızı çektik. Buraya tekrar gelmek isteriz.
- 8
Çok keyifli zaman geçiriyoruz. İnsanları ve doğası çok güzel. Manzara harika, diyecek hiçbir şey yok. Sadece soğuk bizi etkiliyor, onun dışında her şey çok güzel" dedi.
- 9
-
- 10
- 11