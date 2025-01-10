Karkamış'a yük treni seferleri başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Karkamış Belediyesi'nin ortak çalışmaları sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Karkamış'a yük treni seferleri başlatıldı.

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Bölgedeki ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan bu proje ilçe halkı tarafından da sevinçle karşılandı.

Seferlerin başlamasıyla birlikte hem ekonomik hem de hızlı bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

Tren seferleri ile ilgili konuşan Karkamış Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, "Yeniden Karkamış’ta tren seferleri başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Karkamış Belediye başkanımız Cuma Güzel’in destekleriyle Karkamış'a yeniden tren sesleri geldi. Karkamış daha güzel günler gelecek" dedi.