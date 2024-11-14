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        Haberler Bilgi Gündem Kariyer Kapısı'na neden girilmiyor, site kapandı mı neden kapandı, kamu iş ilanlarına nereden bakılır?

        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'na neden girilmiyor?

        Kamu iş ilanlarının yayınladığı, 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' isimli web sitesine erişim sağlanamıyor. Vatandaşların, erişim sorununun nedenini merak ederken; kamu ilanlarına nereden bakılacağına da araştırıyor. Peki, Kariyer Kapısı neden kapalı ve kamu ilanlarına nereden bakılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:00
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        • 1

          Kamuya ait kurum ve kuruluşların iş ilanlarının, sınav ve duyuruların yayınlandığı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' sitesine girilmiyor. İş ilanı takibi yapan vatandaşlar, sitenin neden kapalı olduğunu ve kamu iş ilanlarına nereden bakacağını araştırıyor. Peki, Kariyer Kapısı neden kapalı? İşte, detaylar...

        • 2

          KARİYER KAPISI NEDEN KAPALI? NE ZAMAN AÇILACAK?

          Siteye altyapı çalışmalarından dolayı erişilemiyor. Çalışmanın ne zaman biteceği ve sitenin ne zaman açılacağı bilinmiyor.

        • 3

          KAMU İLANLARINA NEREDEN BAKILIR?

          Kariyer Kapısı'nda altyapı çalışmaları sürerken, kamu iş ilanlarına 'https://kamuilan.sbb.gov.tr/' adresinden bakılabilir.

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