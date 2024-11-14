Kamuya ait kurum ve kuruluşların iş ilanlarının, sınav ve duyuruların yayınlandığı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' sitesine girilmiyor. İş ilanı takibi yapan vatandaşlar, sitenin neden kapalı olduğunu ve kamu iş ilanlarına nereden bakacağını araştırıyor. Peki, Kariyer Kapısı neden kapalı? İşte, detaylar...