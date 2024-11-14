Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'na neden girilmiyor?
Kamu iş ilanlarının yayınladığı, 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' isimli web sitesine erişim sağlanamıyor. Vatandaşların, erişim sorununun nedenini merak ederken; kamu ilanlarına nereden bakılacağına da araştırıyor. Peki, Kariyer Kapısı neden kapalı ve kamu ilanlarına nereden bakılır? İşte, detaylar...
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Kamuya ait kurum ve kuruluşların iş ilanlarının, sınav ve duyuruların yayınlandığı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' sitesine girilmiyor. İş ilanı takibi yapan vatandaşlar, sitenin neden kapalı olduğunu ve kamu iş ilanlarına nereden bakacağını araştırıyor. Peki, Kariyer Kapısı neden kapalı? İşte, detaylar...
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KARİYER KAPISI NEDEN KAPALI? NE ZAMAN AÇILACAK?
Siteye altyapı çalışmalarından dolayı erişilemiyor. Çalışmanın ne zaman biteceği ve sitenin ne zaman açılacağı bilinmiyor.
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KAMU İLANLARINA NEREDEN BAKILIR?
Kariyer Kapısı'nda altyapı çalışmaları sürerken, kamu iş ilanlarına 'https://kamuilan.sbb.gov.tr/' adresinden bakılabilir.
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