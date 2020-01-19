Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin henüz 7. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılarda Loris Karius gündeme oturdu.

Ceza sahasına yakın bölgeden kazanılan duran topta Erdoğan Yeşilyurt, doğrudan kaleyi düşünürken Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Golde hatası bulunan Loris Karius ise hem sosyal medyada gündeme oturdu hem de stattaki taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı golün ardından top Loris Karius'a geldiğinde Alman kaleciyi ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.

OptaCan'ın aktardığına göre Loris Karius, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana ceza sahası dışından en çok gol yiyen üç kaleciden biri. 2018-19 sezonundan bu yana oynadığı karşılaşmalarda ceza sahasından 12 gol yiyen Alman file bekçisi, Ruud Boffin ve Silviu Lung Jr ile bu alanda zirvede yer alıyor.