Karısından korkup koruma talep etti

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Trabzon’da uzun bir süredir evli olan Ö.G. ve T.G. adlı karı koca arasında bir süre önce kıskançlık nedeniyle şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini kadınlardan kıskandığı ortaya çıkan T.G. sık sık eşi Ö.G. ile tartışmaya başladı. Bununla da yetinmeyen T.G. adlı kadın eşinden şiddet gördüğü ileri sürerek, şikayetçi oldu. Şikayet edilen koca Ö.G. ise geçen hafta polis merkezine giderek eşinin iş yerine gelerek taşkınlık çıkardığını ve kendisine 3 tokat attığı söyledi.

ŞİDDET GÖRÜNCE KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Ortahisar İlçe Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Ö.G., “Eşim kendisini aldattığımı düşünerek beni takip ediyor. Bu takip sırasından bir tartışma yaşadık. Beni şikayet etmiş. Son tartışmamız iş yerinde oldu. Aracıma binip uzaklaşmak istedim. Araca binerek bana üç tokat attı. Bende karşılık verdim. Bana hakaret, etti, tehditler savurdu. Eşimden şikayetçiyim” dedi.

KORUMA TALEP ETTİ, BİR AY UZAKLAŞTIRMA ALDI

Karısından şiddet gördüğü ileri süren Ö.G. koruma talebinde bulundu. Eşine şiddet uygulayan T.G. hakkında bir ay uzaklaştırma karar verildi. Bu arada tehdit, hakaret ve kasten yaralama iddiasıyla T.G. adlı kadın hakkındaki soruşturma sürüyor.