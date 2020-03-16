KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Görüntülerin yayılması sonrası en çok araştırılan konu "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" oldu. Ancak Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum.