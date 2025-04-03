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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı koca tartışması cinayetle son buldu! | Son dakika haberleri

        Karı koca tartışması cinayetle son buldu!

        İstanbul'da, şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen çiftin tartışması kanlı bitti. Kızının da evde bulunduğu sırada Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı. Kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:45
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        Karı koca tartışması vahşetle bitti!
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        İstanbul Esenyurt'ta olay, dün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında yine bir tartışma yaşandı.

        KIZI EVDEYKEN EŞİNİ BIÇAKLADI

        Kısa sürede büyüyen olayda Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı (41) defalarca bıçakladı. Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri, evin mutfağında aldığı bıçak darbelerinden ötürü kanlar içerisinde kalan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ahmet Başak ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ayşegül Başak’ın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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