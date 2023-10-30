Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında heyecanla kutlandı. Milyonlar ellerinde bayraklarla konserlerde ve sokaklarda tek bir ağızdan marşlar söyledi. Kutlamaların gece boyu devam etmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların tatil edildiğini açıkladı. Kararın ardından PTT ve kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı? 30 Ekim 2023 bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte, konuy ilişkin ayrıntılar...