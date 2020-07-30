PTT ve kargolar bugün çalışıyor mu? sorusu gündemde. Bugün Kurban Bayramı arefesi, yarın 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bayram nedeniyle nedeniyle PTT ve kargoların çalış çalışmadığı ya da mesai saatlerinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

PTT VE KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Bayram günlerinde PTT ve kargolar normalde çalışmıyor. Ancak bazı özel kargo şirketleri bayramda çalışma kararı alabilir. Tam bilgi için kargo şirketinize müracaat edebilirsiniz.

PTT VE KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

Peki arefe gününde PTT ve kargolar açık mı? PTT devlet kurumu olduğu için arefe gününde diğer kurumlarda olduğu gibi yarım gün açık oluyor. Kargolarda ise durum biraz daha farklı bazı kargo firmaları yarım gün çalışırken bazıları tam gün çalışabiliyor.