Kargoist Kargo Çalışma Saatleri 2025: Kargoist Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)

Kargoist Mesai Saatleri

Kuruluşunu İstanbul’da gerçekleştiren Kargoist, ‘siz isteyin yeter’ sloganı ile yola çıkarak, hizmet vermeyi amaçlıyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören E – ticaret, taşımacılık sektörünün de canlanmasını sağladı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlere talep artınca, kargo şirketlerinin ağı böylelikle genişlemiş oldu. Kargoist, İstanbul’dan yola çıkarak hızlı bir büyüme ile Türkiye’nin pek çok noktasında faaliyetlerini sürdürür hale gelmeyi başardı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere 40 ilde hizmetlerini sürdüren Kargoist mesai saatleri ile ilgili özellikle Kargosit hafta içi çalışma saatlerini vatandaşlar öğrenmek istiyor.

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Kargoist Kaçta Açılıyor?

Türkiye’ deki kargo şirketleri içinde 2012 yılında yerini alan Kargoist, çalıştığı alanda fark yaratmak için bazı hizmetleri ile ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de ‘randevulu teslimat sistemi’… Paket bekleyen çoğu kişinin yaşadığı sorunların başında, kargo beklerken eve hapsolma sıkıntısı geliyor. Paketim geldiğinde evde olmazsam düşüncesi ile müşteriler kargolarını teslim alana kadar günlük işlerini buna göre düzenlemek zorunda kalıyorlar. Ancak Kargoist teslimat için randevu hizmeti sunmasıyla beraber bu sorunun önüne geçiyor. Dilediğiniz günde kargonuz eve geldiği için belirsiz bir süre içinde paket beklemenize gerek kalmıyor. Bu özelliği tercih sebeplerinden biri olan Kargoist kaçta açılıyor sorusu da firmadan hizmet alacak kişiler tarafından sıklıkla soruluyor. Bireysel kargoculuk yapmayarak, e-ticaret sektörü içindeki markalarla anlaşmalı şekilde taşımacılık işlemini gerçekleştiren Kargoist kaçta açılıyor sorusunun yanıtı ise sabah 07.00…

Kargoist Kaçta Kapanıyor?

Kargoist’in ayrıcalıklarının başında randevulu teslimat imkanının geldiğinden söz etmiştik. Şirketin müşterilerine sunduğu önem taşıyan hizmetlerden bir diğeri de ödeme seçenekleri ile ilgili… Kargo bekleyen kişilerin büyük bir çoğunluğu kapıda ödeme yapmak istiyor. Fakat bu seçenek her zaman mümkün olamayabiliyor. Kargoist ise bu durum için bir kolaylık sağlayarak teslimat sırasında kapıda ödeme yapma imkanı sunuyor. İster nakit isterseniz visa ile kapıda ödeme yaparak, ürünlerinizi güvenle teslim alabiliyorsunuz. Tüm bunların yanın sıra müşterilerine API entegrasyon kolaylığı imkanı da sağlayan Kargoist kaçta kapanıyor vatandaşların sorguladığı bir diğer soru… Kargoist hafta içi çalışma saatleri ile ilgili olarak, şirketin kapılarını saat 07.00’da açtığını söylemiştik. Kargoist mesai saatleri hakkında sıkça dile getirilen sorulardan biri de; Kargoist kaçta kapanıyor? Yeni model bir taşımacılık şirketi olan Kargoist kaçta kapanıyor diyenler için, Kargoist’in akşam 16.30’ da kapandığını belirtelim.

Kargoist Öğle Arası Saati Pek çok kurumun mesai saatleri söz konusu olduğunda, personellerin öğle molası verip vermediği tartışılmakta. Bunlardan biri de elbette taşımacılık şirketleri oluyor. Paket bekleyen ya da yollamak isteyen vatandaşlar, günlük işlerini planlarken kargo şirketlerinin öğle arasında açık olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Ancak burada Kargoist firmasının bireysel hizmet vermediğini yinelemeliyiz. E-ticaret firmaları ile anlaşarak taşımacılık yapan Kargoist’i tercih ederek olanlara, Kargoist öğle arası saatinde müşterileri etkileyecek bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Yani öğle molasında da şubeler açık olup, faaliyetlerini kesintisiz biçimde sürdürmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla hafta içi mesai saatleri 07.00 – 16.30 şeklinde olan taşımacılık şirketinden, bu saatler içinde dilediğiniz an hizmet alabilirsiniz. Kargosit Hafta Sonu Açık mı? 40 şehir ve 82 şube ile hız kesmeden faaliyetlerini sürdüren Kargoist, “Bizle Mümkün” sloganıyla gelişmeye devam ediyor. Lojistik sektörüyle ilgili yenilikçi yaklaşımlarıyla daha da büyümeyi amaçlayan firmanın Kargoist öğle arası saatini sizlerle paylaştık. Ancak Kargoist mesai saatleriyle ilgili merak edilenler, şirketin hafta içi çalışma saatleriyle sınırlı kalmıyor. Hafta içi paket göndermeye zaman bulamayan firmalar, Kargoist hafta sonu açık mı diye merak ediyorlar. Kargo göndermek için hafta sonunu bekleyenler bilmeliler ki Kargoist hafta sonları da hizmet veriyor. Kargoist Hafta Sonu Kaça Kadar Açık? Kargoist hafta sonu açık mı diyenler için cevabımızın evet... Peki hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet veren Kargoist hafta sonu kaça kadar açık? Kargoist hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi mesai saatlerinden farklılık gösteriyor… Hafta içi sabah 07.00 ‘dan 16.30’a kadar açık olan şirket hafta sonu ise, Cumartesi günleri 07.00 ve 14.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi yarım gün çalışan Kargoist’in tüm şubeleri, Pazar günleri kapalı oluyor. Cumartesi günleri faaliyet gösteren Kargoist hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor sorusuna da cevap aranmakta. Hafta sonu yarım gün mesai yapan firmanın dağıtım hizmeti de aynı şekilde ilerliyor.

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