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Hızlı bir yükseliş ivmesi yakalamak isteyen Kargoist firmasının en önemli hedeflerinden biri hizmet verilen il sayısını 35’e yükseltmektir. Kurumsal şirketlerin iş yükünü hafifletmek için kurulan Kargoist, belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır.

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Kargoist Çalışma Saatleri 2023

Kargoist Kargo şirketinin çalışma saatleri herhangi bir şube ya da konuma göre farklılık göstermeyen standart saat aralıkları içindedir. İşte Kargoist 2023 çalışma saatleri:

Pazartesi: 08.30–18:30

Salı: 08.30–18:30

Çarşamba: 08.30–18:30

Perşembe: 08.30–18:30

Cuma: 08.30–18:30

Cumartesi: 08.30–14:00

Pazar: Kapalı

Kargoist Kaçta Açılıyor?

Kargoist kargo firması mesai saatine hem hafta içi hem de cumartesileri saat 08.30’da başlamaktadır.

Kargoist Kaçta Kapanıyor?

Kargoist’in kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günü farklılık gösteriyor. Firma hafta içi saat 18.30’a kadar mesai yapmaktadır. Cumartesi günü ise Kargoist 14.00’de hizmete son vermektedir. Yani cumartesileri şubeler yarım gün çalışmaktadır.

Kargoist Hafta İçi Çalışma Saatleri

Kargoist kargo şirketi hafta içi mesaiye saat 08.30’da başlamakta ve 18.30’da son vermektedir.

Kargoist Hafta Sonu Açık Mı?

Sıklıkla merak edilen konulardan biri de kargo firmalarının hafta sonu açık olup olmadığı eğer açıksa hangi saat aralıklarında hizmet verdiğidir. Kargoist firması hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet sağlamakta olup Pazar günü kapalıdır.

Kargoist Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Kargoist kargo firması hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Cumartesi günü saat 08.30’dan 14.00’e kadar yani yarım gün açık olan kargo firması Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Kargoist Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

Kargoist firması her ne kadar hafta içi ve cumartesi günleri dağıtım yapsa da kampanya dönemlerinde Pazar günü de dağıtım yapmaktadır. Kargo dağıtımları 08.00’de başlamaktadır. Yoğunluğa göre dağıtım akşam 21.00’e kadar sürebilmektedir.

Kargoist Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Kargoist kargo şirketi hafta sonu yalnızca cumartesi günü hizmet sağlamaktadır. Pazar günleri şubeler kapalıdır. Cumartesi günü çalışma saatleri ise 08.30 ile 14.00 arasındadır.

Kargoist Öğle Arası Saati

Kargoist çalışanları öğle molasına çıksa da bu müşterilere yansımıyor. Bu yüzden kargo firması öğle arası saatlerde de hizmete devam ediyorlar.

Kargoist Mesai Saatleri

Kargoist kargo firmasının mesai saatleri hafta içi 08.30 ile 18.30 arasındadır. Hafta sonu yalnızca cumartesi günü açık olan şubenin cumartesi günü mesai saatleri 08.30 ile 14.00’dır.

Kargoist Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Kargoist kargo şirketi alışılagelmiş bireysel kargoculuk anlayışından farklı bir anlayışla harekete etmektedir. Bireysel kargo teslimi ne yazık ki Kargoist tarafından kabul edilmiyor. Yani firmalardan alınan kargolar E-ticaret kargo dağıtım hizmetiyle tüketiciye ulaşıyor. Kısacası Kargoist, şirketlerin kurumsal kargosu olarak hizmet vermektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk