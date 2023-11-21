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Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Tunahan Kurt'un yönettiği 'Karganın Uykusu' filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Senaryosunu Tunahan Kurt'un yazdığı ve yönetmen koltuğunda yine kendisinin oturduğu 'Karganın Uykusu' filminin oyuncu kadrosunda; Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş, Nesrin Yari, Eser Ağçalı ve Hakan Erkuran yer aldı.

'Karganın Uykusu' filmi, 21 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da film ekibiyle birlikte bir kez daha izleyicilerle buluşacak.

'KARGANIN UYKUSU' ADLI FİLMİN KONUSU NEDİR?

İşlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmaktadır. Karısının şüpheli ölümünden sonra derin bir yalnızlığın ve sessizliğin içine gömülür. Köyde çıkan söylentilere kulak tıkayan Nasip, yedi yaşındaki oğlu İsmail'e iyi bir baba olamayacağını düşünür. Onu, kendisinin olmayacağı bir dünyaya hazırlamaya çalışırken bir taraftan da ona sahip çıkacak bir aile arayışına girer.

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.