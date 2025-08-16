Kardiyologların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söylediği 9 ilginç semptom

Ayaklarda veya bacaklarda değişiklikler

Şişmiş ayaklar, bacaklar ve ayak bilekleri, genellikle periferik ödem olarak adlandırılır ve konjestif kalp yetmezliğinin habercisi olabilir. Dr. Ramlawi, "Kalp çok zayıf olduğu için kanı etkili bir şekilde pompalayamadığında, kan vücudun en alt kısmına düşüyor ve orada sıkışıp kalıyor. Peki ne zaman bir doktora görünmelisiniz? “Sadece bir ayağınızda değil, her iki ayağınızda da varsa ve ertesi gün ya da bir gün sonra geri geliyorsa, buna neyin sebep olduğunu araştırmanın zamanı gelmiş demektir” dedi.