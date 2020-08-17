Muğla'nın, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nin Akçapınar yönüne bakan sahil kısmında yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. Sahilde denize giren 21 yaşındaki Melike Kaya, kız kardeşi Esmanur Kaya ve kuzeni Feyza Tamur (20) akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden 3 genç kız bir süre suda batıp çıkmaya başladı.
MELİKE GÖZDEN KAYBOLDU
DHA'da yer alan habere göre sahilde bulunanlar, Esmanur Kaya ile Tamur'u kıyıya çıkarttı. Sudaki çırpınışları kesilen Melike Kaya ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıçlarınca yapılan arama çalışmaları sonucunda Melike Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Melike Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"ÜÇÜMÜZ DE YÜZME BİLİYORDUK"
Ablasının ölümüyle yıkılan Esmanur Kaya, jandarmadaki ifadesinde, "Bursa'dan kuzenlerimiz ile birlikte Akyaka'ya tatile geldik. Ormanlık alanda çadır kurduk. Zamanımızın her dakikası keyifli geçiyordu. Denize girmek için sahile indik. Üçümüzde aynı anda suya girdik. Hepimiz yüzme biliyorduk. Ancak sudaki akıntının ve dalganın fazla olması nedeniyle sürüklenmeye başladık.
"ABLAMIN KURTARILACAĞINI ÜMİT ETTİM"
Geri dönmekte zorlandık. Suda batıp çıktığımızı görenler yardımımıza koşarak bizi kıyıya çıkarttı. Etrafıma baktığım zaman ablamı göremedim. Suda olduğunu ve gözden kaybolduğunu söylediler. Kurtarılacağını ümit ettim. Cansız ulaşıldığını öğrenince dünyalar başıma yıkıldı. Tatile gelmeseydik bu acı olayı yaşamayacaktık. Hayatta her daim bana destek olan ablamın ölümüne şahit oldum. Tatil ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil" diye konuştu.
4 SAAT ÖNCE CAN VERDİĞİ SAHİLİ PAYLAŞMIŞ
Öte yandan Melike Kaya'nın olaydan 4 saat önce, can verdiği sahilin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Kaya´nın ayrıca 3 yıl önce deniz kenarında çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bazen hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyar. Ve der ki buradan devam et' notuyla paylaştığı görüldü.
CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ
Melike Kaya´nın cansız bedeni, toprağa verilmek üzere memleketi Bursa´ya gönderildi. Kaya´nın cenazesinin, Keles ilçesi kırsal Baraklı Mahallesi´ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
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