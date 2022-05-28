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Kardeşlerim son bölüm yayınlandı! 28 Mayıs ATV Kardeşlerim 54. son bölüm kesintisiz izle!

Kardeşlerim son bölüm yayınlandı! 28 Mayıs ATV Kardeşlerim 54. son bölüm yayınlandı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 54. son bölümü ile yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi ünlü isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi 54. son bölüm linkini sizlerle paylaştık. İşte, detaylar...

28.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosu ve izleyiciye yaşattığı heyecanlı dakikalar ile en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Gül Abus Semerci'nin senaryosunu yazdığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı Kardeşlerim dizisi 28 Mayıs Cumartesi günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Kardeşlerim 54. son bölüm tek parça kesintisiz izleme sayfası...

  • KARDEŞLERİM 54. BÖLÜM İZLE!

    Kardeşlerim 54. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.

    https://www.atv.com.tr/kardeslerim

  • KARDEŞLERİM 54. SON BÖLÜM ÖZETİ

    "Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın?"

     

    Eren kardeşler ile Şengül arasındaki ipler iyice gerilirken, bu durum kuzenlerin hayatına da yansır. Suzan'la işbirliği yapan Nebahat ve Ayla, Akif'e karşı harekete geçerken; Akif de çaresizce borçlarıyla mücadele etmek durumundadır. 

  • "Evden çıkmanızı istiyor!"

    Gönül, Şengül'ün Asiyeler için yaptığı sinsi planı tersine çevirmek isterken, Sevgi Teyze de hiç beklemediği bir anda geçmişten gelen pişmanlığıyla karşı karşıya kalır. Şengül'ün yaptıklarına dayanamayan Ömer'in yaptığı hamle ise, herkesi şoke eder.

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