Enis Yıldırım'ın haberine göre İstanbul’da yaşayan Gülsüm Ü. tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon’un Arsin ilçesine geldi. Gülsüm Ü. ve eşi Necmi Ü. komşuları ve yakınlarıyla hasret gidermeye başladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülsüm Ü. ve eşi Necmi Ü.’nün facebook hesabından yaptığı paylaşımları ve yorumları Gülsüm Ü.'nün ağabeyi Ali Haydar H.'yi sinirlendirdi. Ali Haydar H., fındık bahçesinde çalışan eşinin ve kız kardeşinin yanına gitti.

ÖNCE YUMRUKLADI SONRA SOPAYLA VURDU

Kardeşi Gülsüm Ü.’ye önce hakaret eden Ali Haydar H.., ardından yumrukladı. Gülsüm Ü., ağabeyinin yumruğu ile yere düştü. Gülsüm Ü.’ye hakaretler eden Ali Haydar H. bu kez kardeşini sopa ile dövmeye başladı. Araya giren eşi, Ali Haydar H.'nin kardeşine daha fazla zarar vermesini önledi. Jandarma karakoluna giden Gülsüm Ü., ağabeyinden şikayetçi oldu.

SOPA SİLAH SAYILDI

Gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan Ali Haydar H., hakkındaki suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı Ali Haydar H. hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapis istedi. Savcı, ağabeyin kullandığı sopayı silah olarak kabul etti. Ali Haydar H. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.