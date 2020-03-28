Neşet Ertaş'ın 'Yanıyorum' türküsünü seslendiren Kardeş Türküler grubu, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşım ile takipçilerine "Evde kal" mesajı verdi.

Kardeş Türküler grubu, paylaşımına "Her yerde müzik, her yerde sanat! Hep beraber 'Yanıyorum' söyleyeceğimiz sağlıklı günlere gelsin. Sanat eve sığar..." notunu düştü.