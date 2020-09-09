Reality Show yıldızı Kim Kardashian, kendisini ve tüm ailesini meşhur eden programla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Keeping Up with the Kardashians programının 20. sezonla birlikte sona ereceğini duyurdu.
Kendileri için zor bir karar aldıklarını belirten Kardashian, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından, bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan sizlere büyük minnettarlık duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız."
İlk olarak 14 Ekim 2007'de E! kanalında yayınlanan reality show programı, genellikle düzensiz olan ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran Kim Kardashian ile onun renkli ve karışık ailesini konu alıyordu.
Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kourtney Kardashian’ın günlük hayatını konu eden program için, Hollywood'un ünlü ailesi 2017'de kanalla 150 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.
Anne Kris Jenner’ın pazarlık yetenekleri sayesinde anlaşma, televizyon tarihindeki en yüksek kazançlı reality show programı sözleşmesi olarak tarihe geçmişti.
Büyükbabaları Türkiye Sivas'tan göç eden bir Ermeni olan Kardashian kardeşlerin adını artık tüm dünya biliyor.
Babaları Robert Kardashian 2003 yılında hayatını kaybetti ama kızları, eski eşi ve hatta onun yeni eşi hala Kardashian adını sürdürüyor.
Kardashian ve Jenner bireyleri ise bu 14 yıllık zaman zarfında büyük değişim geçirdi, şöhretlerini pekiştirdi ve adeta servetine servet kattı.
KIM KARDASHIAN
Ailenin en gözde üyesi Kim Kardahian Kanye West ile evlendi. Ünlü yıldız, ikisini kendi dünyaya getirdiği ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!