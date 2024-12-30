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        Haberler Gündem Karda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı

        Karda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı

        İzmir ve Manisa arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 otomobil ve 1 servis aracında bulunan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 06:53 Güncelleme: 30.12.2024 - 06:55
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        Karda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
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        Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine giden 3 otomobil ve 1 servis aracı, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        Mahsur kalanların durumu ekiplere bildirmesi üzerine, olay yerine Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu ailelere erzak ve kumanya yardımında bulunduktan sonra yol açma çalışmalarına başladı.

        4 SAAT SÜREN BEKLEYİŞ

        Çalışmalar sırasında kara saplanan araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 4 saat mahsur kalan vatandaşlar kar küreme çalışmasının ardından yola devam etti.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak, yaptığı açıklamada, "İzmir'e bağlı Horzum Mahallesi ve Manisa'ya bağlı Baktırlı Mahallesi arasında mahsur kalanlar olduğu bilgisini almamız üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya desteğinde bulunduk. Yol açma çalışmalarının ardından vatandaşlarımız, sağlıklı şekilde tekrar yola çıktılar" dedi.

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        #Manisa
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        #İzmir
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