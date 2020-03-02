Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Merkeze bağlı İnkapı köyünde oturan anne Hazal Amatı (44),üvey çocukları Adem (21),Özlem (9),Rojin (8) ve eşi Abbas Sevimsiz sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden köydeki yakınlarının durumu iletmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı anne, baba ve 3 çocuğu Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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