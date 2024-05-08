Karbonhidrat kaynağında değişik alternatif arayanlar için: Domatesli pilav tarifi

YAPILIŞI:

Derin bir kaba pirincinizi alın ve içerisine tuz ile ılık su ekleyerek bir kapta 20 dakika boyunca bekletin. Daha sonra pirinci yıkayıp süzün. Bu aşamada soğanınızı soyun ve rendeleyin.

Bu sırada tavaya sıvıyağınızı alın ve içerisine rendelediğiniz soğanı ekleyin. Biraz kavurduğunuz soğanların üzerine rendelediğiniz domateslerinizi de ilave edin ve 4 dakika kadar kavurun.