Karbondioksit salınımlarını düşürmeyi hedefleyen Subaru, bu kapsamda üç farklı çalışma gerçekleştireceğini bildirdi. Markadan yapılan açıklamaya göre, Subaru modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi Üretim Tesisi’nde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kurulacak.

Gunma'daki Üretim Tesisi’nde ve Tokyo Mitaka'daki Tokyo Ofisi’nde “Aqua Premium” hidroelektrik tesisi de bu kapsamda tanıtılacak.

Şirketin Ebisu, Tokyo'daki Merkez Ofisi’nde ve Tokyo'daki Hachioji'deki Subaru Eğitim Merkezi’nde ise Green Power belgelendirme/Green Heat belgelendirme programı kullanılacak.

MART 2020'DE DEVREYE ALINACAK

Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi’ne monte edilecek güneş enerjisi santralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor. Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olması beklenen santralin yılda 1.145 MWh enerji üreteceği ve bu sayede Gunma Oizumi Üretim Tesisi'nin yılda 2 bin 600 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Öte yandan, Oizumi'deki Subaru Aksesuar Merkezi ile Kanto PDI merkezinde sabit tüketimli güneş enerjisi sisteminin monte edilmesi ve bu elektriğin tesislerde kullanılması tesislerin karbondioksit salınımının yaklaşık yüzde 40'ına eşdeğer 330 ton karbondioksit salınımını azaltması bekleniyor.

2030'DA YÜZDE 30 AZALTACAK

Subaru, Gunma'daki Ana Üretim Tesisi’nin ve Mitaka'daki Tokyo Ofisi’nin enerji ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için hayata geçireceği "Aqua Premium" programı ise, hidroelektrik enerji üretimi yoluyla elektrik enerjisi sağlamanın yanında 0 karbondioksit salınımına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Bu hamlenin Subaru'nun karbondioksit salınımını yaklaşık 10 bin ton (yılda 21 GWh elektrik enerjisi üretimi) kadar azaltması tahmin ediliyor.

Verilen bilgiye göre, Subaru 2016 yılındaki karbondioksit salınımını 2030 yılında yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor