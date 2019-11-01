Karbon peeling uygulaması; Q-switched Nd-YAG lazer cihazı ile yapılan bir yöntemdir. Yağ düzensizliği, ciltte oluşan sarkmalar, açılmış gözenekler, cilt lekeleri gibi birçok alanda ve cilt için yapılan bir uygulamadır. Hiçbir ağrı oluşmadan ve kısa süreli olması açısından oldukça avantajlıdır. Tüm ciltler için kullanılması mümkün olan bir yöntemdir. Cildin yapısına ve durumuna göre 10 seansa kadar çıkabilen bir lazer işlemidir.

Karbon peeling uygulaması yapılırken, cilt öncesinde temizlenir ve karbon solüsyonu cilde sürülür.10 dakika bekleme süresinden sonra Q-switched gönderilerek yağ bezlerine ulaşan karbon partikülleri lazer enerjisi ile patlatılır. Isı artışı olmasıyla beraber kolajen sentezi uyarılmaya başlar ve ses dalgaları ile gözeneklerin refleksle hareket ederek kapanmasını sağlar. Melanin emilimi de sağlanarak cilt lekelerin kaybolması gerçekleşir. Yarım saat sürebilen işlem sonrasında hafif kızarıklık görülür başka bir sorun oluşmaz.7 ile 10 gün ara verilerek 5 ile 10 seans arası uygulama sağlanmaktadır. Bu uygulamanın sonunda cildin üzerinde bulunan gözenekler küçülerek gerginlik artar ve kırışıklıkların görüntüsünün azalmasıyla sağlıklı bir görüntü ortaya çıkar. Uygulamadan sonra özel bir kremle cildi beslemek ve bir müddet güneşe çıkmamak, korunmak gereklidir. Karbon peeling uygulaması ile cildin uzun süre korunması sağlanmaktadır.

Cildin doğal peeling yöntemiyle uzun süre kendini yenilemesi uygulaması pek fazla mümkün olmamaktadır. Ayrıca Sık yapılması tahrişe neden olabilmektedir. Karbon peeling ile daha kalıcı etki sağlanması avantaj içeren bir uygulama olmasına etken olur. Bu sayede; uzun süre cildin yaşadığı sorunlardan kurtulmak mümkün olabilmektedir. En az 2 yıla yakın koruma etkisi bulunan karbon peelingi; çok kısa sürmesi açısından da zamanınızı almayacaktır. Seans olarak isteğinize göre yapılabilen uygulamayı siz belirliyorsunuz.

Karbon peeling uygulama alanları nelerdir?