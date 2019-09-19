Karatede sezon Şili'de sona erecek

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karatede sezon, Şili'de yapılacak Karate 1 A Serisi’nin dördüncü ve son etabıyla tamamlanacak.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 20-22 Eylül tarihlerinde, başkent Santiago'daki müsabakalarda tatamiye çıkacak.
Dünya Karate Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyona 72 ülkeden, 804 karatecinin kayıt yaptırdığını açıkladı.
Final müsabakalarının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı son etapta Türkiye'yi 7 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.
Türk karateciler, daha önceki Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.
Karate 1 A Serisi'nde tatamiye çıkacak sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Muratcan Deniz
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir
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