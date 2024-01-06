Karatay'a suç duyurusu! HPV aşısı felç ediyor açıklamaları büyük tepki topladı

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Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, HPV aşısı aleyhine yaptığı açıklamalarla tepkilerin odağı oldu. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, 9 yaşından itibaren uygulanabilen ve aşılananları daha sonraki yaşamlarında kansere neden olabilecek HPV enfeksiyonlarından koruyan aşı, HPV'ye atfedilebilen kanserlerin yüzde 90'ından fazlasını önleme potansiyeline sahip. Finlandiya, İsveç, Avustralya verileri, aşılanan kişilerde rahim ağzı kanseri görülme sıklığının ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor.

CANAN KARATAY NE SÖYLEMİŞTİ?

Karatay bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, HPV aşısıyla ilgili şu sözleri söylemişti: "(HPV aşısının) Kesinlikle yapılmaması lazım. HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda. Katiyen yapılmamalı.”

KARATAY'A SUÇ DUYURUSU

Bilim, HPV aşısıyla HPV'nin bir gün ortadan kalkabileceğini söylerken, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı aleyhine yaptığı açıklama üzerine Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, suç duyurusunda bulundu.

Dernek'ten yapılan açıklamada, "Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

Uzm. Dr. Derya Mengücük

"SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKLİ UYARI VE CEZAİ YAPTIRIMLARI UYGULAMALI"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Derya Mengücük, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Canan Karatay’ın HPV aşısı ilgili açıklamaları ve bunları dayandırdığı gerekçeler son derece akıldışı, bilime ve gerçeğe aykırı. Bilimsel çalışma ve verilerle kanıtlanmış HPV'nin en önemli etken olduğu rahim ağzı kanserini engelleyen HPV aşısından 'sıvı' diye bahsetmesi kendisinin başka amaç ve kaygıları olduğunu gösteriyor. Toplum sağlığına zarar verecek bu tür söylemler için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililer gerekli önlem, uyarı ve cezai yaptırımları uygulamalıdır."

"MÜCADELEYE ZARAR VERİYOR"

Mengücük, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler hastalıklardan korunma bilincini yaygınlaştırmaya çalışırken bir şekilde popüler olmuş kişilerin böylesi yalan ifadelerle bunu engellemeye çalışması ve toplum sağlığına zarar vermesi son derece vahim ve kabul edilemez. Böyle bir açıklama hekimlik ve hekimlik değerleriyle asla bağdaşmaz. Bizim meslek ilkelerinden biri 'önce zarar verme'dir. Bu açıklamayla öncelikle kadınların sağlığını riske atıyor. Rahim ağzı kanseriyle mücadeleye zarar veriyor. Karatay bu söylemiyle kadınlar için rahim ağzı kanseri riskini ne yazık ki artırmaya teşvik ediyor. Toplumumuzu HPV aşısıyla engellenebilecek kanserlere karşı savunmasız ve korunmasız bırakmaya çalışıyor."

HPV'Yİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Erdoğan, HPV hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

- HPV hem erkeklerde hem de kadınlarda genital siğilden ve çeşitli kanserlerden sorumlu en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir. En çok bulaş yolu HPV virüsü taşıyan biriyle cinsel ilişkiye girmektir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında ten tene yakın temas yoluyla da bulaşır. HPV'li bir kişi, kendisinde hiçbir belirti veya semptom olmasa bile taşıyıcı olması durumunda enfeksiyonu başkalarına bulaştırabilir.

- Bazı HPV tipleri, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından insanlarda "yüksek riskli" (kanserojen) olarak sınıflandırılmıştır. HPV-16 ve HPV-18, rahim ağzı (serviks) kanserlerinin neredeyse yüzde 70'inden ve ayrıca penis kanseri, anal kanser, orofaringeal karsinom ve baş ve boyun kanserlerinden sorumlu olan en yaygın kanserojen tiplerdir. HPV tipleri 31, 33, 45, 52 ve 58 birlikte rahim ağzı kanserlerinin yüzde 15' ini oluşturur. HPV-6 ve HPV-11, anogenital siğillere neden olan iki ana “düşük riskli” (kanserojen olmayan) tiptir. Bir tiple enfekte olan kadınlar aynı zamanda diğer tiplerle de enfekte olabilir.

Doç. Dr. Gökçen Erdoğan

HER SENE 1,245 KADIN RAHİM AĞZI KANSERİ NEDENİYLE ÖLÜYOR

- CDC, cinsel olarak aktif erkeklerin yüzde 90'ından fazlası ve cinsel olarak aktif kadınların yüzde 80'inden fazlası yaşamları boyunca HPV ile enfekte olacağını bildiriyor.

- Rahim ağzı kanseri de dahil olmak üzere HPV'nin neden olabileceği tüm kanserler için CDC, HPV'nin vakaların yüzde 79'unda rol oynadığını düşünüyor. 2020 yılı Türkiye verilerine göre, her yıl ülkemizde ortalama 2,532 yeni rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor. 15-44 yaş arası Türk kadınları arasında 5. en yaygın kanser türü olan rahim ağzı kanseri, Türkiye’de her sene 1,245 kadının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

- Bilimsel kaynaklar, dünya genelinde orofaringeal (ağız ve yutak) kanserlerin yüzde 12-63, penis kanserlerinin yüzde 36-40, vajinal kanserlerin yüzde 40-64 ve vulva kanserlerinin yüzde 69 gibi oranlarla HPV kaynaklı ortaya çıktığını tespit etti.

- HPV aşısı rahim ağzı kanserine karşı yüzde 95, genital siğillere karşı yüzde 90, vulva kanserine karşı yüzde 85-90, vajina kanserine karşı yüzde 80-85, anal kansere karşı yüzde 90-95 koruma sağlar.

- 2020 yılının sonunda DSÖ, rahim ağzı kanserinin bir halk sağlığı sorunu olarak ortadan kaldırılmasını hızlandırmak için küresel bir strateji duyurdu. 2030 yılına kadar ulaşılmak üzere üç ana hedef belirlendi: Aşılama (15 yaşına kadar kızların yüzde 90'ına HPV aşısı), tarama (35 yaşa kadar kadınların yüzde 70'i yüksek performans testiyle HPV için taranması ve 45 yaşa kadar olan süreçte taramanın tekrarlanması) ve tedavi (kanser öncesi lezyonları olan kadınların, aynı zamanda da invaziv kanseri olan kadınların da yüzde 90'ının tedavi edilmesi).

"HPV AŞISI ULUSAL AŞI TAKVİMİMİZDE YOK"

Uzm. Dr. Derya Mengücük, Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserini 'önlenebilen bir ölüm nedeni' olarak tanımladığını ifade ederek, "Nedeni tamamen bilinen ve önlenebilen tek kanserdir. Rahim ağzı kanseri olan hastaların yüzde 98’inde HPV enfeksiyonu saptanmıştır. Rahim ağzından yapılan sürüntü testinde HPV’nin tespiti, erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklerin tanınmasını ve kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. HPV testleri rahim ağzı kanseri taramasında önemli bir adımdır; fakat yeterli değildir. Aşılamayla HPV enfeksiyonu tamamen engellenebilir. Dolayısıyla kanser yapma olasılığı ortadan kaldırılabilir. Pek çok ülkede HPV aşısı 9-13 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına ulusal aşı takvimi gereğince yapılıyor. Yine bu ülkelerde 45 yaşına kadar kadın ve erkeklere ücretsiz olarak uygulanıyor. Fakat bizim ülkemizde HPV aşısı ulusal aşı takviminde yok ve aşı ücreti ödenmiyor" dedi.

Mengücük, "Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından bu konu yargıya taşındı. 31 yaşında kadın üyemiz HPV aşılarını ücret ödeyerek yaptırdı ve üç doz aşının ücretini SGK'dan talep etti. HPV aşı ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi üzerine sendikanın açtığı dava sonucunda mahkeme SGK'nın, HPV aşı ücretini başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödemesine hükmetti. Sendikamız benzer durumda olan üyelerine hukuki desteğini devam ettirecektir" diye konuştu.