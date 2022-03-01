Karasal rüzgar kapasitesinde Avrupa üçüncülüğü

WindEurope raporlarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl Avrupa'da 14 bin 50 megavat karasal rüzgar enerjisi gücü, sisteme bağlandı.
Böylelikle, geçen yıl sonunda Avrupa'da 207 bin 380 megavat karasal rüzgar enerjisi gücüne ulaşıldı. Deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesi ise 28 bin megavatı aştı.
Bu dönemde karasal rüzgar enerjisi gücünde en çok kurulumu 2 bin 104 megavatla İsveç gerçekleştirdi. İsveç'i 1925 megavatla Almanya takip etti.
Geçen yıl 1400 megavat kurulu gücü, sistemine dahil ederek 2016'daki rüzgar enerjisi kurulum rekorunu kıran Türkiye ise Avrupa'da yeni kurulumlar listesinde 3. sırada yer aldı. Türkiye'yi 1192 megavatla Fransa, 1139 megavatla Rusya takip etti.
Türkiye, geçen yıl sonunda ulaştığı 10 bin 750 megavat karasal rüzgar kapasitesiyle önceki yıla göre 2 basamak yükselerek, Avrupa'da kurulu güç sıralamasında da 3. sıraya yerleşti.
Türkiye'nin 2021'de rüzgar enerjisinden ürettiği elektrik, toplam elektrik üretiminin ortalama yüzde 10'unu karşıladı. Ayrıca, rapora göre Türkiye, dünyanın en yüksek kapasiteli karasal rüzgar türbinlerinin kullanıldığı ülkelerden biri oldu.
Öte yandan, WindEurope'a göre ülkede 2022-2026 yıllarında en az 6 bin megavat karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünün sisteme dahil edileceği tahmin ediliyor.
WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesine yönelik hukuksal düzenleme ve çerçevesini yıllar içinde dikkatle çizdiğini belirterek, "Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi çalışmalarını oldukça başarılı buluyoruz. Türkiye ilginç ve büyüyen bir pazar olmaya devam edecek. Ülkenin ulaştığı kapasitenin hepsi karasal, deniz üstü santrallerinde de aynı başarıyı göstereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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