Kararmış pırlanta, altın, gümüş nasıl parlatılır?

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günlük hayatta çok kullandığımız takılar zamanla kararma yapabiliyor. Uygun koşullarda muhafaza edilmediğinden veya su ile temaslarında böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Peki kararma olduğunda ne yapılmalıdır? İşte pratik yöntemler ile gümüş, pırlanta ve altın parlatma yöntemleri...
GÜMÜŞ NASIL PARLATILIR?
Gümüş kararmasında parlatmak için birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemler ile eski haline getirmeniz mümkündür.
1. Diş Macunu Yöntemi:
Rengini düzeltmek istediğiniz gümüşün bir fırça veya peçete yardımı ile üstüne diş macunu sürün. Su ile doldurulmuş bir kabın içine diş macunlu gümüşü koyun. Yarım saat bekleyin. Sudan çıkan gümüşü durulayın ve kurumasını bekleyin. Duruladığınız gümüşün eski rengine döndüğünü göreceksiniz.
2. Tuz Ve Limon Yöntemi:
2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı tuzu bir miktar su ekleyerek bir kaba koyun. Kabın içerisine gümüşünüzü koyun. Yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra gümüşü sudan çıkartın ve iyice durulayın.
3. Sirkeli Su Ve Karbonat:
2 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı kabartma tozunu bir miktar su bulunan kabın içine koyup karıştırınız. Oluşan karışımın içine gümüşünüzü koyun ve yarım saat bekleyin. Yarım saatin sonunda gümüşü durulayın.
4. Ketçap Yöntemi:
Gümüşünüzü bir kabın içine koyun. Her yerine gelecek şekilde üzerine ketçap dökün. 10-15 dakika bekleyen gümüşü su ile durulayın ve iyice ketçaptan arındırın. Daha sonrasında kurulayın.
ALTIN NASIL PARLATILIR?
1. Beyaz Sabun Yöntemi:
1 litre suyun içerisine rendelenmiş beyaz sabun koyun. İçine bir fincan amonyak ekleyin. Altınları içine atın ve yaklaşık 45 dakika bekleyin. 45 dakika sonunda altınları soğuk su ile durulayın ve bir deri kumaş yardımı ile temizleyin.
2. Deterjanlı Kaynamış Su Yöntemi:
Kaynamak üzere olan suyun içine deterjan ekleyin ve karıştırın. Su tamamen kaynadığında içine altın takıları koyun. Su ılık olmaya başladığında takıları diş fırçası ile temizleyin. Temizledikten sonra yumuşak bir bez yardımı ile durulayın.
PIRLANTA NASIL PARLATILIR?
1. Deterjanlı Temizlik Yöntemi:
Sıvı deterjan ile köpürtülmüş bir kabın içine pırlantanızı koyun. Kılları çok sert olmayan bir fırça yardımı ile yavaşça fırçalayın. Ardından ılık su ile pırlantayı durulayın. Daha sonrasında yumuşak bir bez yardımı ile kurulayın.
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