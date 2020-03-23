23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kendimizin, sevdiklerimizi ve aynı apartmanı, sokağı, mahalleyi, ilçeyi, kenti paylaştığımız insanları koronavirüsten korumak için evlere kapandığımız bu günlerde salonda hatta kanepede otururken küçük egzersizlerle spor yapıp hem bedenimizi, hem zihnimizi dinç tutabiliriz... Hazırsanız başlayalım...
EVDEKİ MALZEMELERDEN SPOR ALETLERİ YAPABİLİRİZ
Ünlü Mayo Clinic’ten fizyoterapist Dani Johnson, mutfaktaki bakliyatla küçük dambıllar yapabileceğinizi ve kas kaybını önlemek için ağırlık çalışabileceğinizi söylüyor: “Yiyecekleri küçük poşetlere koyup oluşturduğunuz ağırlıklarla kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Çiçek sularken bile ağırlık çalışabilirsiniz mesela...”
ŞINAV VE MEKİK İÇİN VÜCUDUNUZDAN BAŞKA BİR ŞEYE İHTİYACANIZ YOK
Her gün aynı saatte odanın bir köşesinde şınav çekmek, mekik yapmak fit kalmanıza yardımcı olacaktır. Önce 3-5 gibi düşük tekrarlarla başlayıp kendinizi hazır hissettiğinizde birer birer arttırabilirsiniz. Her seferinde dinlenerek üçer set yapmanız daha da iyi olacaktır...
SUQUAT’TAN EVDE DE KAÇIŞ YOK!
Ünlülerin spor hocası Bryan Goldberg, squat’ın her yerde, her ortamda herkes tarafından yapılabilecek bir egzersiz olduğunu belirtip ekliyor: “Vücut ağırlığıyla yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri olan squat için tek yapmanız gereken ayaklarınızı omuzlarınız hizasında açıp, ayaklar dışa doğru dönük, ileriye doğru bakarken kalçalarınızı geriye doğru çıkararak bacaklarınızı kırıp sırtınızı hafifçe ileri doğru eğerek çömelip yeniden doğrulmak. 3-5 tekrarla başlayıp arttırabiliriz.”
KOLTUKTA BARFİKS KULAĞA NASIL GELİYOR?
Koltuklarımız rahatça oturup TV izlemenin dışında da işe yarayabilir... Mesela yete oturup sırtınızı koltuğunuza yaslayın. Bacaklarınızı öne doğru uzatıp hafif kırarak topuklarınız yerde olacak şekilde ayak uçlarınızı havaya kaldırın. Şimdi ellerinizi koltuğuna koyun ve dirseklerinizi açıp kapayarak kalçalarınızı havaya kaldırıp indirin... Oturarak barfiksin kaslarınıza faydasına inanamayacaksınız...
EN SON Nİ ZAMAN İP ATLAMIŞTINIZ?
Salonda, mutfakta, balkonda, yatak odasında rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersiz tek ihtiyacınız olan bir parça ip ve çocukluğunuz:) Hem keyifli hem son derece faydalı bir egzersiz... Eminiz bunu hepiniz deneyeceksiniz...
NABZINIZI BİRAZ YÜKSELTMEK İYİ GELEBİR
Harvard Üniversitesi’nden Dr.I- Min Lee, nabzı bir parça yükseltmenin vücut için faydalı olduğunu söylüyor. Bunun için dizlerinizi normalden biraz daha yukarı çekerek yerinizde sayabilirsiniz. Birkaç dakika sonra bu yerinde sayma hafif tempolu bir koşuya dönüşebilir. Ya da apartmanınızda bir üst kata ya da alt kata inip çıkarak yapacağınız15 dakikalık bu egzersiz evde geçecek bir güne başlangıç için harika hissettirir.
30’AR SANİYELİK ESNEME HAREKETLERİNİN MUCİZESİ
Uzmanlar haftada iki ya da üç kez yapılacak esneme egzersizlerinin vücut için harika olduğunu söylüyor. Örneğin sırt ağrılarınız için dört ayak üstünde durup kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırıp tekrar düzelebilirsiniz. Ya da bel ağrıları için sırt üstü uzanıp dizlerinizi karnınıza doğru çekebilir, kollarınızı hiç bükmeden büyük daireler çizerek omuzlarınızı rahatlatabilirsiniz. Bütün hareketlerin 30 saniyeden az olmaması çok önemli...
DOĞRU NEFES ALMAK ENDİŞE VE KAYGIDAN KURTARIR
Evet hepimiz nefes alıyoruz:) Peki doğru nefes alıyor muyuz? Evde kaldığımız bu günlerde doğru nefes almayı da öğrenebiliriz. Sırt üstü uzanıp, ellerinizi karnınıza koyun nefes aldığınızda karınınız şişmesine verdiğinizde de inmesine dikkat edin. Bu pozisyonda 10 kez nefes alıp verin. Doğru nefes almak hepimizin içinde olduğu endişe ve kaygılı ruh haline de çok iyi geliyor unutmayın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!