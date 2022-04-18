Karantina günlerdir sürüyor: İlk ölüm haberi geldi!

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Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, şehrin karantinaya alınmasından bu yana ilk kez resmi olarak üç kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 89, 91 yaşlarındaki iki kadın ve aşılanmamış olduğu bildirilen 91 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı.

Şanghay belediye yetkilileri, üçünün de hastanede tedavi gördüğünü söyleyerek,

"Onları kurtarmak için tüm çaba gösterildi ancak maalesef kurtarılamadılar." dedi.

5 Nisan itibariyle Çin'de 65 yaş üzeri 92 milyonu aşkın, 80 yaş üzerinde 20 milyondan fazla

kişi aşılanmadı.

İLK RESMİ AÇIKLAMA

Basın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere ilişkin haberler çıksa da yetkililer ölümlerin altta yatan sebeplere olduğunu söyleyerek, haberleri yalanladı. Bu, karantinanın başından bu yana yetkililerin ilk resmi açıklaması oldu.

ŞANGHAY'DAKİ KARANTİNA

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte yeni tur toplu testlerin ardından 14 gün içinde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Kentte uzayan kapanma tedbirleri nedeniyle gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.

"SIFIR VAKA" STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.