"Karanlıkta ekrana bakmak miyop olma riskini arttırıyor" uyarısı!

Miyop tedavi edilmezse ve numarası arttıkça glokom, sarı nokta, katarakt problemlerini beraberinde getirdiği uyarısında bulunan Öztürk, şöyle devam etti: "Derecesi yükseldikçe kalıcı görme hasarı yapma riski var. Yüksek numaralı miyop olanlarda bu hastalıklar daha sık görülüyor. Miyopiden korunmak için davranış değişikliklerini öneriyoruz. Gündüz iki saat gün ışığında bulunmak gerekiyor. Gün ışığı olması yeterli, güneş olması gerekmiyor. Doğal ışık retinaya geldiğinde beyin fonksiyonları üzerinden gözün büyümesini kontrol edebiliyor. Ayrıca doğal ortamda bulunulduğunda yakın ekran aktivitesini de kısıtlamış oluyoruz. Çin'de çok fazla miyop olduğu için cam sınıflar gibi pilot çalışmalar yapıldı ve bunun olumlu etkisi de görüldü."