Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
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AA'da yer alan habere göre Ballık köyü sınırlarında yer alan ve sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan yoğun müdahale başlatıldı.
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Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan orman yangınına 4 uçak, 15 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi, 350 yangın söndürme personeliyle müdahale edildiği bildirildi.
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Paylaşımda, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için gece gündüz demeden mücadelemiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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Bölgeye giden Burdur Valisi Türker Öksüz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, söndürme çalışmalarını takip ediyor.
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Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.
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