Karanfil baharatının odunsu, acı ve ekşi tadı vardır. Tatlı, reçel, kompostolar, turşu hatta meyve sularının içinde kullanılır. Aslında tam bir şifa kaynağıdır. Birçok ağrı için doğal tedavi yöntemi reçetelerinin ana maddesidir. Tüketimini bitki çaylarında tercih edebileceğimiz Karanfilin Bilinmeyen Faydaları oldukça uzun bir listeye sahiptir. İşte, Karafilin Faydaları ve Zararları Neler? inceledik. İşte, Karanfilin Bilinmeyen Faydaları- Karafilin Faydaları ve Zararları Neler?
Karanfilin Faydaları
- Kan dolaşımını düzenlemede etkili bir baharattır.
- Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri temizlemeye yardımcı olur.
- 1 çay kaşığı karanfilde manganez, lif, C ve K vitaminleri vardır. Bağışıklığı güçlendirir.
- Kemik sağlığı için faydası vardır.
- Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri olanlar için karanfil çiğnemek tavsiye edilir. Enfeksiyonun temizlenmesine yardımcı olur.
- Diş ağrısı ve ağız kokusu şikâyetleriniz varsa karanfil çiğnemek bu şikayetleri azaltacaktır.
- Stresi azaltabilir.
- Karaciğerin sağlıklı kalmasını sağlar.
- İshale bağlı karın ağrısını geçirmek içinde tüketilebilir.
- Saç bakımı içinde faydalıdır. Saçların kırılmasını önler. Canlı ve parlak olmasını sağlar.
Karanfilin Zararları
Her yiyeceğin fazlasını tüketmek zararlıdır. Karanfil de fazla tüketilirse; nöbet, ishal, bağırsak kanaması, karın ağrısı, solunum problemleri, ağızda hassasiyet, kusma gibi problemler çıkabilir. İçinde ojenol olduğu için tüketildiğinde bazı kişilerin bünyesi alerjik reaksiyon gösterebilir.
Karanfil Zayıflatır Mı?
Karanfil özellikleri arasında yağ yakımını hızlandırması vardır. Bir su bardağı karanfilin içine 10 adet karanfil ve 1 buçuk kabuklu tarçını koyup kaynatın. Kaynattığınız suyu süzüp ılık olarak tüketin. Düzenli bir şekilde tükettiğiniz bu tarif sayesinde 7 günde 3 kilo verme ihtimaliniz var. Eğer tadını beğenmediyseniz bal gibi doğal şekerlerle tatlandırabilirsiniz.
Karanfil Nasıl Kullanılır?
Karanfilin kullanımı oldukça çeşitlidir. Karanfil tohumlarını genellikle bitkisel çayların içinde görürüz. Aslına bir baharat olan karanfili tatlılarda, reçellerde, meyve sularında kullanabiliriz. Günde bir ya da iki tane karanfil çiğnemek kötü nefes kokusunu engeller. Diş ağrısı tedavisi içinde aynı şekilde kullanılabilir.
Karanfilin Saça Faydaları
Kişisel bakım için evlerimizde de formüller üretiriz. Karanfilin Saça Faydaları oldukça fazladır. Saç köklerini güçlendiren karanfil yıpranan ve kırılan saçları onarır. Dökülen saçların tekrardan çıkmasını sağlarken saçın hızlı uzamasını sağlar. Şekil veremediğinizi düşündüğünüz saçlarınıza kullanırsanız daha kolay şekil alır. Bir su bardağı suyu kaynatıp içine 10-15 karanfil atarsanız 20 dakika demlenmesini bekleyin. Hazırladığınız suyu sprey gibi kullanıp bakım yapabilirsiniz.
Karanfilin Dişe Faydaları
Karanfili bir bardak suya atıp bekletirseniz gargara şeklinde kullanıldığında diş eti sağlığınızı korur. Ağız kokusundan şikayetçiyseniz gargara yaparsanız şikayetiniz azalacaktır.
Karanfilin Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Karanfilin Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da biliniyor. Saraçoğlu diş ağrısı çekenler için karanfil kullanmalarını tavsiye ediyor. Eğer ishale bağlı bir karın ağrısından şikayet ediyorsanız birkaç tane kuru karanfil ile hazırlayabileceğiniz karanfil kürünü düzenli tüketirseniz şifa olacaktır. Yoğun iş temposu ve hayata yetişme çabamız sadece bedenimizi değil zihnimizi de yoruyor. Demlenmiş bir çayın içine 10-12 adet karanfil atılıp 3-4 dakika bekletilip tüketilirse zihin yorgunluğunuza iyi gelecektir ve stresinizi azaltacaktır.
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