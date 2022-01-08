Baharat çaylarından en bilinen karanfil çayıdır. Karanfilin ana vatanı Afrika ve Uzak Doğu olmasına rağmen şu anda tüm dünyada hem yemeklerde hem tatlılar da hem de kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle şifa bulmak isteyenler ise bu mucizevi baharatın çayını tüketmeyi tercih eder. Peki karanfil çayı yararları nelerdir?

Karanfil Çayının Faydaları

Karanfil çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından hemen hemen her gün TV’lerde kişilere aktarılmaktadır. Faydası saymakla bitmeyen, sağlık dostu bu şifalı baharatın çayının faydaları ise şunlardır:

Karanfil çayı sinüs enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.

Sindirime iyi gelir. Bağırsak sisteminin daha hızlı ve iyi çalışmasına yardımcı olur. İltihap ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

Karanfil çayı iltihap önleyici özelliği ile yüksek ateşin düşmesine yardımcı olur. Alternatif tıpta da sıkça kullanılan bir yöntemdir.

İçeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.

Bağırsak parazitlerinin oluşumunu engeller. Var olan parazit ve mantarların geçmesini sağlar.

Eklemlerde oluşan kireçlenmeye iyi gelir.

Kilo vermede etkili bir çaydır.

Cilt sağlığına iyi gelir. Cilt lekeleri ve kırışıklıkların azalmasını sağlar.

Karanfil Çayı Zararları

Her doğal baharat ve bitkinin faydası olduğu kadar zararı da olabilir. Doğal baharat çaylarında alerjen etkilerinin dışında tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Karanfil alerjisi olmayan kişiler önerilen miktarda çayı tükettiklerinde faydalarını görecektir. Ancak fazla tüketenlerde hızlı kilo kaybı, nefes almada güçlük çekme, sindirim problemleri ve ateşle birlikte titreme meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kas ağrıları da karanfil çayının fazla tüketimi sonrasında ortaya çıkacak zararlar arasında yer alır.

Karanfil Çayı Diş İçin Faydaları

Karanfil baharatının içerisinde anestezik ve antiseptikler bulunur. Bu yüzden ağız ve diş sağlığında da karanfilin faydaları merak edilmektedir. Karanfilin içindeki eugenol maddesi dişlerde ya da diş etlerinde meydana gelen bakterileri ortadan kaldırır. Karanfil çayı faydaları ağız kokusu sıkıntısı çekenler için de doğal yöntemlerden biridir. Karanfil çayı içilerek ağız içinde kokuya neden olan bakterilerin yok olmasını sağlayabilir, ağız kokusu oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Karanfil Çayı Faydaları Cinsellik

Kişiler cinsel gücü arttırıcı doğal yöntemleri geçmişten bu yana kullanmaya devam etmektedir. Karanfil çayının da cinselliğe faydaları merak edilmektedir. Karanfil afrodizyak etkili bir baharattır. Afrodizyağın sağladığı etki ile karanfil çayı tüketmek cinsel gücü arttırır. Bunun yanı sıra sperm kalitesinin de yükselmesini sağlar.

Karanfil Çayı Nasıl Yapılır?

Karanfil çayının hazırlanışı oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılır.

Karanfil çay hazırlamak için ihtiyacız olan karanfil tohumu ve sıcak sudur. Bir bardak karanfil çayıiçin 3 ya da 4 adet karanfil tohumunu kullanabilirsiniz. İşte karanfil çayının hazırlanışı:

Karanfil çayını hazırlamak için bir bardak soğuk suyun içine karanfil tohumlarını atarak kaynamasını bekleyin.

Kaynatma işleminin süresi en az 15 dakika olmalıdır.

Kaynama boyunca çayın ağzı kapalı olmalıdır.

15 dakika sonra çayınızı sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.