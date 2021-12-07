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Karan, annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit'ten rol çaldı

Karan, annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit'ten rol çaldı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlarken oğullarının araya girmesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu

07.12.2021 - 10:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte dün akşam Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen Özçivit ailesi, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. 

  • KARAN'IN MİKROFON SEVGİSİ

    Burak Özçivit, gazetecilerin sorularına yanıt vereceği esnada mikrofonlara ilgi gösteren Karan Özçivit, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Özçivit, "Haftada bir gün ailecek yemek yiyoruz" dedi. Adeta anne ve babasından rol çalan iki yaşındaki Karan, "Kolay gelsin, mikrofon." diye seslenince kahkahalar havada uçuştu. 

  • "ALIR BİR DAHA VERMEZ"

    Burak Özçivit, muhabirleri, "Alır vallah vermez bir daha!" diyerek uyardı. Özçivit, oğluna "Babacığım sen soru sor abilere, 'Nasılsın?' de, abilere." sözleriyle seslendi. Karan, "Nasılsınız? Ben de iyiyim." diyerek, kendi sorusunu kendi cevapladı.

  • Karan'a muhabirler, "Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı?" diye sordu. Karan Özçivit, "Bunu daha çok seviyorum." diyerek mikrofonları gösterince Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, kahkaha attı. 

  • "UYUM SAĞLADIK"

    Oyuncu Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi hakkında konuşan Evcen, "Bir çok sahnemiz çok konuşuluyor. Tarihimizde olan şeyler... Konuşulması bizi mutlu ediyor. Karan'da sete geliyor. Özlüyorum... O da ilk başta adapte olamadı ama setimizde çok rahat o yüzden uyum sağladık." dedi.

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