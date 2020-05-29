Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı: 11 yaralı

Rüzgar enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 plakalı midibüsle Ahmet Balasar'ın kullandığı 70 T 0132 plakalı taksi, Kirişçi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi belediye kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine ve özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.