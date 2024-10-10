Çocuklara etkinlikten faydalanmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Çiçekli, şunları kaydetti: "Burada düzenlenen etkinlik ülkemizin, milletimizin, devletimizin dünya üzerinde bundan sonra alacağı rolü ve o rolde gücünü kuvvetlendirecek olan sizlerin yarınlara hazırlanması projesi aslında. Bu yüzden etkinliği gerçekten çok ciddiye almanızı istirham ediyorum. Sizlerin bilimin ışığında daha güçlü yarınları inşa etmesini arzu ediyoruz. Ülkemizi getirdiğimiz noktadan çok daha ileri noktaya sizler taşıyacaksınız. Yarınımız bugünümüzden daha güçlü, daha kuvvetli olsun ki sadece kendimize değil, dünyanın her coğrafyasında kötülüklerin yaşandığı şu günlerde güçlü bir devlet olarak dünyaya ve tarihe damgamızı vuralım."