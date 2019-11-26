Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü kısa saldıran Semahat Y. hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Karaköy'de 15 Kasım'da Semahat Y. isimli şüpheli yolda yürümekte olan iki başörtülü kıza saldırmıştı. Kameraya yansıyan saldırı sonrasında kızların şikâyeti üzerine Semahat Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli Semahat Y., tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Semahat Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını, o gün Karaköy'e hiç gitmediğini öne sürdü.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüphelinin aralarında daha önce hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan şikâyetçilere karşı sırf dini inançları gereği giyindikleri başörtüsü nedeni ile öne sürülen eylemleri gerçekleştirdiğini belirtildi. Şüphelinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, hakaret, tehdit ve kasten Yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi.