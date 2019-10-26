Cem Yılmaz'ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu olduğu; yapımcılığını NuLook ile CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği 'Karakomik Filmler', birbirinden bağımsız senaryoları ile 18 Ekim'de gösterime girdi. 4 arkadaşın 'Kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan 'Ayzek'in öyküsüyle '2 Arada'nın kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.

'2 Arada'

Karakomik Filmler'in ilk serisinde, izleyici, önce '2 Arada' ile buluşuyor. Bir feribotta garson olarak çalışan Ayzek'in hikâyesinin anlatıldığı '2 Arada' filminde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran da rol alıyor.

'Kaçamak'

Bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay'ın başlarına gelen beklenmedik olayların eğlenceli bir dille anlatıldığı 'Kaçamak' filminde ise Cem Yılmaz'a Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur eşlik ediyor.