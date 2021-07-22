Karakoldaki şiddete rekor tazminat!

Karara konu olay 2014 yılında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşandı. Danıştay kararında yer alan bilgilere göre, Ş.T., 11 Temmuz 2014’te şirketine ait bir kamyonetin trafik ekiplerince çekildiğini öğrenince durumu anlamak üzere Derinkuyu Polis Merkezi’ne gitti. Burada polis memurları ile tartışan Ş.T. darp edildi. Hayati tehlike geçirmesi üzerine de Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda uzun süre devam eden yaşam mücadelesi kazandı. Ancak hayatını bakıcı desteği ile sürdürmeye başladı.

POLİSLER CEZALANDIRILDI

Ş.T.’nin şikayeti üzerine olaya dair adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan 5 polis memuru hakkında “yaralama” suçundan dava açıldı. Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesi, bir süre sonra olayın “işkence” suçu kapsamında kaldığını belirterek, görevsizlik kararı verdi. Dava Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme yargılama sonunda polislerden üçünü “basit yaralama”, 2’sini ise “ağır yaralama” suçundan mahkum etti.

BAKANLIKTAN YANIT ALAMADI

Ş.T. daha sonra olay nedeniyle günlük yaşamını idame ettiremediğini, ayağa kalkamadığını, konuşamadığını ve çalışamadığını belirterek, zararlarının tanzimi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Ancak bu başvuruyu yanıt alamayınca yargı yoluna gitti.

YÜZDE 97 ENGELLİ OLDU

Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nde 1 milyon 86 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talepli tazminat davası açtı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldı. Raporda, Ş.T.’nin vücudundaki kırıkların “hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte” olduğu belirtildi. Nevşehir Devlet Hastanesi’nden alınan sağlık kurulu raporunda ise Ş.T.’nin vücut fonksiyon kaybının yüzde 97 olduğu belirtildi.

MAHKEME REKOR TAZMİNATA HÜKMETTİ

Bu tespitler üzerine mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın Ş.T.’ye 968 bin TL iş göremezlik tazminatı, 117 bin TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 1 milyon 86 bin TL maddi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 50 bin TL de manevi tazminata hükmedildi. Bölge İdare Mahkemesi maddi tazminat kararını onayladı. Ancak 50 bin liralık manevi tazminatı 5 bin TL’ye indirdi. Dosya temyiz üzerine Danıştay’a taşındı.

DANIŞTAY MADDİ TAZMİNATI ONADI…

Temyiz talebini görüşen Danıştay 10. Dairesi 1 milyon 86 bin TL’lik maddi tazminat kararını onadı. Ancak 5 bin TL’lik manevi tazminat kararını bozdu. Ş.T.’nin sağlık durumuna dikkat çekilen kararda, “manevi tazminat benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı, aynı zamanda cezalandırıcı miktarda olmalı” dedi. Bu karar sonrası yenilecek yargılamada yerel mahkeme daha yüksek miktarda bir manevi tazminata hükmedecek.