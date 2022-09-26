Karahantepe, ören yeri statüsüne alındı

"Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı lansmanın ardından Karahantepe sadece ülke ölçeğinde değil uluslararası ölçekte de çok tanınan bir yer haline geldi. Bugün bile karşılaştığımız ziyaretçilerin dünyanın çok farklı yerlerinden gelmeleri ve kendi haber kanalları üzerinden Karahantepe'den haberdar olduklarını söylemeleri, geçen yıl yapılan lansmanın ve burada elde edilen arkeolojik bilginin ne kadar etkin bir şekilde dünyaya yayıldığını gösteriyor. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı ören yeri kararı son derece yerinde ve zamanında."