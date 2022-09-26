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Karahantepe, ören yeri statüsüne alındı

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ören yeri statüsüne alındı

26.09.2022 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Şanlıurfa'daki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.

  • Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017'de başlatılan Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları projesi kapsamında alanda yüzey araştırma çalışması gerçekleştirildi. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait T biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. 2019'da başlanan kazılarda Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen T şeklinde dikili taşlar, heykeller ve birçok obje bulundu.

  • Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde yankı uyandıran bu kazılar yeniden dikkatleri bölgeye çekti. Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin bir kısmı kazı çalışmalarının devam ettiği Karahantepe'yi de görmek için rotalarını bölgeye çeviriyor.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası Karahantepe geçen hafta ören yeri statüsünü kazandı. Bu kapsamda alandaki eserlerin çevresine bilgilendirme levhaları yerleştirilecek, görevlilerce ziyaretçilere detaylı bilgi aktarılacak.

  • "ÖREN YERİ STATÜSÜYLE ALANA ZİYATETÇİ SAYISI ARTACAK"

    Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'nin ören yeri statüsünün çok yeni ve ziyaretçiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

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